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Оппозиционный канадский депутат: Оттава должна предоставить Украине безвиз

Политика

Вместо этого Канада отказала 26% гражданам Украины в получении виз

Оттава, 6 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  Канада и Украина должны иметь безвизовый режим, заявил депутат оппозиционной Новой демократической партии в Канаде Рендел Гаррисон, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, ситуация, когда Украина имеет безвиз с ЕС, но имеет его с Канадой — непонятная. Также Гаррисон считает, что 26% отказов гражданам Украины в получении канадских виз — необъяснимы, и правительство Канады также не называет причины массовых отказов.

Гаррисон добавил, что его партия будет поддерживать Украину.

Напомним, в Канаде ы 2015 году прошли парламентские выборы. Новая демократическая партия заняла третье место и получила 41 мандат из 338 в парламенте.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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