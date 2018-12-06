Оппозиционный канадский депутат: Оттава должна предоставить Украине безвиз

Оттава, , 09:39 — REGNUM Канада и Украина должны иметь безвизовый режим, заявил депутат оппозиционной Новой демократической партии в Канаде Рендел Гаррисон, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, ситуация, когда Украина имеет безвиз с ЕС, но имеет его с Канадой — непонятная. Также Гаррисон считает, что 26% отказов гражданам Украины в получении канадских виз — необъяснимы, и правительство Канады также не называет причины массовых отказов.

Гаррисон добавил, что его партия будет поддерживать Украину.

Напомним, в Канаде ы 2015 году прошли парламентские выборы. Новая демократическая партия заняла третье место и получила 41 мандат из 338 в парламенте.