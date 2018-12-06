Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины по Азовскому морю

Киев, , 09:30 — REGNUM Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций готовится рассмотреть проект резолюции Украины о «милитаризации» Азовского моря. Об этом на брифинге о ситуации в Чёрном и Азовском морях в ООН 6 декабря сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

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Новая резолюция ГА ООН по Крыму жестче, чем год назад

Ельченко уточнил, что этот вопрос планируется рассмотреть в ходе утреннего заседания 17 декабря.

«У нас есть измененный проект… Его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря», — сказал постпред.

Напомним, в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН Украина намерена добиваться принятия двух резолюций по «борьбе с российской агрессией». Первая резолюция касается прав человека в Крыму, вторая «сверхважная» резолюция — «о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря».

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азовском море существенно обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд». Весь экипаж судна, состоящий из граждан РФ, был арестован на Украине, а против них были сфабрикованы обвинения. После этого инцидента российские пограничники стали досматривать все украинские суда, которые проходят через Керченский пролив. Киев, в свою очередь, заявил о намерении развернуть новую военно-морскую базу на Азовском море.

Ещё одна провокация, которая подлила масла в огонь, была совершена украинскими военными судами 25 ноября в Чёрном море. Буксир «Яны Капу» и два катера, «Бердянск» и «Никополь», незаконно пересекли границу РФ и совершали опасные манёвры в районе Керченского пролива. Все три судна были задержаны российскими пограничниками, а экипажи арестованы.

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