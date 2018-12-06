Барзани: у Ирака есть шанс встать на верный путь

Эрбиль, Ирак, , 09:30 — REGNUM Глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что у Ирака появился шанс встать на правильный путь, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

Данная возможность появилась у страны после формирования нового правительства, отметил Барзани во время встречи с представителем Норвегии в Ираке Роаром Хгсдейлом.

Напомним, сын национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани Масрур Барзани все чаще стал появляться в публичной плоскости. Это связано с выдвижением политика на пост премьер-министра региона, который в настоящий момент занимает его двоюродный брат Нечирван Барзани.

Сам Нечирван был выдвинут на пост президента Иракского Курдистана, таким образом в курдской автономии сохраняется власть клана Барзани, доминирующего здесь на протяжении долгих десятилетий.

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