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Барзани: у Ирака есть шанс встать на верный путь

Политика

Данная возможность появилась у страны после формирования нового правительства

Эрбиль, Ирак, 6 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  Глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что у Ирака появился шанс встать на правильный путь, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

Данная возможность появилась у страны после формирования нового правительства, отметил Барзани во время встречи с представителем Норвегии в Ираке Роаром Хгсдейлом.

Напомним, сын национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани Масрур Барзани все чаще стал появляться в публичной плоскости. Это связано с выдвижением политика на пост премьер-министра региона, который в настоящий момент занимает его двоюродный брат Нечирван Барзани.

Сам Нечирван был выдвинут на пост президента Иракского Курдистана, таким образом в курдской автономии сохраняется власть клана Барзани, доминирующего здесь на протяжении долгих десятилетий.

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