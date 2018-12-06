«Ответ на претензии»: как в США объяснили проход эсминца вблизи базы РФ

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Проход военного корабля ВМС США McCampbell вблизи базы Тихоокеанского флота РФ в Приморском крае является «ответом на чрезмерные морские претензии России», заявила пресс-секретаря Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Рейчел Макмарр, передает CNN.

По ее словам, Москва якобы претендует на морские районы, которые в соответствии с международным правом ей не принадлежат. При этом США будут «летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», подчеркнула Макмарр.

Отметим, ранее телеканал CNN со ссылкой на троих американских чиновников сообщил, что власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Сообщается, что речь идет об «ответе на действия России против Украины в Керченском проливе».

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в порт Керчи три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ.

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