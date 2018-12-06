Парламенту Канады расскажут, как надо помогать Украине

Оттава, , 08:22 — REGNUM Парламентский комитет по вопросам обороны в Канаде подготовит доклад о ситуации в регионе Черного моря, заявил глава комитета Стивен Фур, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, комитет регулярно готовит доклады для парламента Канады, в которых сообщает, как «максимально» помогать Украине, Грузии и Молдавии. В ближайшее время будет рассмотрен проект доклада «Региональные геополитические и военные интересы в контексте российской враждебности и агрессии».

Напомним, Канада активно помогает Украине с 2014 года, полностью поддерживая русофобскую риторику Киева. Так, Оттава выделила Украине 200 военных инструкторов в рамках операции Unifier, которые регулярно сменяются.

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