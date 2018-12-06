Четверг, 6 Декабря 2018 года
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США должны предоставить данные о крушении самолетов — МИД Японии

Политика

Два военных самолета ВМС США — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 — столкнулись во время учебного полета у берегов Японии 5 декабря

Токио, 6 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  США должны предоставить информацию Японии по факту крушения двух военных самолётов КС-130 и F/A-18 у побережья страны. Об этом, как передает агентство Kyodo, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Японии.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны выразило сожаление командованию США в связи с данной трагедией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два военных самолета ВМС США — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 — столкнулись во время учебного полета у берегов Японии 5 декабря.

На борту воздушных судов находились всего 7 человек. По последним данным, спасателям удалось вытащить из воды одного пострадавшего. О судьбе других членов экипажей пока ничего не известно.

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Авиапроисшествия
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