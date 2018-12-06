Движение «желтые жилеты»: власти Франции опасаются роста насилия 8 декабря

Париж, , 08:21 — REGNUM Исполнительная власть во Франции опасается еще «большого насилия» во время демонстраций «желтых жилетов» в субботу, 8 декабря, сообщает Елисейский дворец.

Согласно заявлению, сделанному в официальной резиденции президента Франции, если акции протеста «желтых жилетов» продолжатся 8 декабря, то есть все основания полагать, что они будут сопровождаться насилием и беспорядками.

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«У нас есть основания опасаться большого насилия», — говорится в заявлении Елисейского дворца, в то время как «желтые жилеты» призывают всех заново собраться 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, после беспорядков и насилия, которые произошли в Париже 1 декабря в ходе манифестаций «желтых жилетов», выступающих против повышения налога на топливо, глава МВД Франции призвал французов отказаться от акций протеста 8 декабря.

Подробности: Глава МВД Франции призвал «желтые жилеты» не собираться 8 декабря