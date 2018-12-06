Евросоюз выделит €5 млн на борьбу с российскими «фейковыми новостями»

Брюссель, , 08:07 — REGNUM 5 декабря в Брюсселе было объявлено, что Европейская комиссия в будущем, 2019 году выделит €5 млн на борьбу с так называемыми фейковыми новостями — вдвое больше, чем ранее. Подчеркивается, что это необходимо для защиты демократии и в первую очередь направлено против российского влияния, пишет газета Kronen Zeitung.

«Мы должны объединить наши силы, чтобы защитить нашу демократию от дезинформации. Мы видели попытки вмешиваться в выборы и референдумы, и есть веские доказательства того, что главным источником этих кампаний является Россия», — заявил заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип.

По его словам, подобная пропаганда не нова, но изменились скорость, агрессивность и простота распространения. Ансип считает, что €5 млн недостаточно, необходимо более €50 млн, поскольку Россия вкладывает в свои государственные средства массовой информации €1,1 млрд ежегодно.

Но Европейский союз не будет вкладывать столько, потому что не хочет, «в отличие от России», создавать пропагандистскую машину, подчеркнул эстонский политик.

Еврокомиссия планирует обеспечить лучший обмен информацией о «фейковых новостях» между государствами, проводить информационные кампании в целях защиты населения от дезинформации, добиться от интернет-платформ выявления «ботов» и «троллей».