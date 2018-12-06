Парламенты Якутии и Японии нашли точки соприкосновения

Якутск, , 08:12 — REGNUM Госсобрание Якутии намерено конструктивно сотрудничать с парламентом Японии, обнаружив много точек соприкосновения между этими законодательными органами. Об этом заявил спикер Ил Тумэн Пётр Гоголев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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«Среди самых перспективных сфер совместной работы — развитие туризма и расширение молодёжных обменов в сфере образования. У японских коллег также есть интерес к таким проектам, как развитие Северного морского пути, строительство моста через великую сибирскую реку Лену и другие. Задача парламентариев — обеспечение законодательного сопровождения инвестпроектов, содействие снятию административных и прочих барьеров для успешной реализации бизнеса», — сказал Пётр Гоголев.

Он заверил, что депутаты республики прекрасно понимают: законодателям Японии и России необходимо продвигать и расширять нормативно-правовую базу, которая бы создавала благоприятные условия для ведения бизнеса и реализации совместных инвестиционных проектов стран.

Пётр Гоголев также подчеркнул, что в Якутии уже реализуются несколько приоритетных инвестиционных проектов в сотрудничестве с крупными японскими компаниями. Речь идёт о строительстве круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в селе Сырдах, внедрении ветродизельных установок в заполярном поселке Тикси и установке мусоросжигающей печи для медицинских отходов в Якутске. Опыт сотрудничества Японии и Якутии спикер Ил Тумэн назвал достаточно интересным.

«По решению лидеров наших государств — президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ — 2018 год был объявлен перекрестным Годом России в Японии и Годом Японии в России, — напомнил также Пётр Гоголев. — Благодаря такому решению российско-японские отношения устойчиво развиваются в широком спектре областей: экономики, культуры, науки и межпарламентского взаимодействия».

Председатель Госсобрания Якутии также сообщил, что в июне 2018 года в Якутске впервые состоялось заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. На мероприятии обсуждались разные аспекты экономического сотрудничества, в том числе вопросы реализации инвестиционных проектов на территории республики. Состоялся конструктивный обмен мнениями между парламентариями двух стран, представительных органов государственной власти и бизнеса, который способствует практической реализации российско-японских договоренностей, достигнутых в мае лидерами наших государств.

«В последние годы эффективно реализуются и межпарламентские отношения между Российской Федерацией и Японией. Республика Саха (Якутия) активно принимает участие в этих межпарламентских связях», — подчеркнул Пётр Гоголев. Он ознакомил участников семинара с некоторыми законодательными инициативами Госсобрания Якутии, в частности — с проектами федеральных законов об охране вечной мерзлоты, о рациональном пользовании остатками мамонтовой фауны.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор японской префектуры Хоккайдо Такахаси Харуми и глава Якутии Айсен Николаев договорились о сотрудничестве. Это стало итогом встречи, которая состоялась в Японии, где сейчас находится официальная делегация республики. Сотрудничать с Хоккайдо руководство Якутии намерено в сферах экономики и культуры. Как предполагается, связи между японским и российским регионами в этих двух направлениях будут расширены.