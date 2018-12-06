МВД и ЦИК Украины договорились о совместном контроле выборов

Киев, , 08:00 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали 5 декабря МВД Украины и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, подписи оставили глава МВД Украины Арсен Аваков и председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Как отметили представители обеих сторон, сотрудничество необходимо для обеспечения законности проведения выборов на Украине.

Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав граждан во время выборов и пресекать подобные правонарушения. Помимо этого, ЦИК и МВД Украины начнут проводить совместные встречи, семинары и конференции в период подготовки к выборам.

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Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Лидером среди кандидатов в президенты Украины является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.