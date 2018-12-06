Четверг, 6 Декабря 2018 года
08:31:25 МСК

МВД и ЦИК Украины договорились о совместном контроле выборов

Политика

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве

Киев, 6 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  Меморандум о сотрудничестве подписали 5 декабря МВД Украины и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, подписи оставили глава МВД Украины Арсен Аваков и председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Как отметили представители обеих сторон, сотрудничество необходимо для обеспечения законности проведения выборов на Украине.

Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав граждан во время выборов и пресекать подобные правонарушения. Помимо этого, ЦИК и МВД Украины начнут проводить совместные встречи, семинары и конференции в период подготовки к выборам.

Читайте также: Путин: Не хочу принимать участие в избирательной кампании Порошенко

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Лидером среди кандидатов в президенты Украины является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить