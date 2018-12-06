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Берлин выступает против ужесточения антироссийских санкций — посол Германии

Политика

Дальнейшее обострение ситуации между РФ и Украиной следует предотвратить

Киев, 6 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  Руководство Германии выступает против ужесточения антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе. Об этом, как передают «Украинские Новости», сообщил посол Германии на Украине Эрнст Райхель в ходе круглого стола.

По его словам, дальнейшее обострение ситуации между РФ и Украиной следует предотвратить, а введение новых антироссийских ограничительных мер приведет лишь к обострению конфликта.

«Много стран-членов (ЕС) … считают, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряженности путем новых санкций», — сказал Райхель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, экипажи которых устроили провокацию, были задержаны в территориальных водах РФ в районе Керченского пролива 25 ноября.

Позже на допросах украинские военные признали, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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