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Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков

Политика

В России задержаны 24 украинских военнослужащих

Киев, 6 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  Задержанных 24 украинских моряков в России можно обменять на одного командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Об этом он заявил сам, сообщает 6 декабря УНИАН.

По словам Воронченко, он готов обменять самого себя на 24 украинских военнослужащих и сесть в тюрьму в России. Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».

Также командующий ВМС Украины добавил, что военные корабли НАТО не могут попасть в Азовское море, так как по соглашению от 2003 года для этого должно быть разрешение как от Украины, так и от России.

Напомним, российские пограничники вынуждены были провести обстрел украинских военных судов и отбуксировать их, так как судна устроили провокацию в Азовском море.

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