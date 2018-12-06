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Лидер хуситов: для Йемена есть только мирное решение конфликта

Политика

ХУситы прибыли в Швецию для мирных переговоров

Сана, 6 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  Высокопоставленный лидер хуситов Абдул Малик аль-Аджири заявил, что его делегация надеется на мирное урегулирование конфликта в Йемене, сообщает 6 декабря Al Jazeera.

«Мы надеемся, что данные переговоры приведут к окончанию войны», — подчеркнул аль-Алджири, имея ввиду саммит, проходящий в Швеции.

«Мы будем требовать отмены наземной, морской и воздушной блокады, наложенной на Йемен Саудовской Аравией, а также на ограничение ввоза товаров», — добавил представитель хуситов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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