Лидер хуситов: для Йемена есть только мирное решение конфликта

Сана, , 07:36 — REGNUM Высокопоставленный лидер хуситов Абдул Малик аль-Аджири заявил, что его делегация надеется на мирное урегулирование конфликта в Йемене, сообщает 6 декабря Al Jazeera.

«Мы надеемся, что данные переговоры приведут к окончанию войны», — подчеркнул аль-Алджири, имея ввиду саммит, проходящий в Швеции.

«Мы будем требовать отмены наземной, морской и воздушной блокады, наложенной на Йемен Саудовской Аравией, а также на ограничение ввоза товаров», — добавил представитель хуситов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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