Bloomberg: Пекин подорвал позиции микроэлектроники ЕС?

Александр Белов, , 08:43 — REGNUM

Возможно, кто-то подумал о том, что отрасль полупроводников может вздохнуть с облегчением на фоне снижения глобальной торговой напряженности, однако более детальный анализ показывает, что европейские производители чипов могут столкнуться с препятствиями, пишет Алекс Уэбб в статье для издания Bloomberg.

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Сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить американской компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Inc. приобрести нидерландскую компанию NXP Semiconductors NV. Одобрение со стороны Китая было необходимо из-за присутствия в стране обеих компаний. Однако председатель КНР немного опоздал, поскольку сделка между двумя компаниями была отменена в июле 2018 года, т. к. китайские регуляторы отказались одобрить сделку в ответ на торговые пошлины со стороны США. В Qualcomm Inc. заявили, что компания больше не будет рассматривать возможность приобретения NXP. Тем не менее, несмотря ни на что, главное заключается в том, что политический ветер в КНР изменил свое направление.

С другой стороны, данное политической изменение выявило ключевую проблему, с которой столкнулась американская компания. Заявление председателя КНР дает понять, что именно политические мотивы лежали в основе отказа китайских регулирующих органов. «Временное перемирие», которое президенту США Дональду Трампу удалось достигнуть на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, вряд ли послужит гарантией при заключении трансграничных сделок. Подобная неопределенность создает опасные риски для будущих сделок, поскольку их судьба может сильно зависеть от капризов обоих лидеров.

Подобная ситуация ставит европейских производителей микросхем в очень трудное положение. В целом европейские производители гораздо меньше своих конкурентов из США. Консолидация могла бы помочь европейским предприятиям достигнуть уровня, достаточного для эффективной конкуренции.

В предстоящее десятилетие развитие беспилотных автомобилей приведет к всплеску в автомобильной промышленности спроса на полупроводники. Компания NXP имеет заметное присутствие на рынке полупроводников, поэтому она не перестанет привлекать внимание потенциальных покупателей.

Сделка между Qualcomm и NXP провалилась, однако вероятность того, что теперь другая американская компания сможет рассмотреть возможность покупки NXP, крайне низка. Несомненно, американские компании заинтересованы в покупке NXP, однако опыт с Qualcomm указывает на то, что любая инициатива американских покупателей в данном направлении рискует столкнуться с прихотями председателя КНР. У потенциальных покупателей нет особого желания рисковать, поскольку из-за того, что компании Qualcomm так и не удалось дождаться одобрения со стороны китайских регуляторов, ей пришлось выложить $2 млрд после отказа от сделки с NXP.

Теперь компании NXP и ее европейским аналогам — Infineon Technologies AG и STMicroelectronics NV — придется самостоятельно позаботиться о своем будущем. Все перечисленные компании слишком малы для того, чтобы конкурировать с крупнейшими американскими и азиатскими гигантами. Консолидация бизнеса позволила бы им увеличить прибыль.

Infineon и NXP являются двумя крупнейшими поставщиками полупроводников для автомобильной промышленности. У компаний Infineon и NXP могут возникнуть проблемы с консолидацией бизнеса. Уже на протяжении длительного времени в отношениях между руководителями обеих компаний сохраняется напряженность. Также их подходы к ведению бизнеса сильно отличаются друг от друга. Если Infineon, как правило, делает ставку на собственные производственные мощности, то NXP задействует сторонние организации.

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Более вероятна консолидация компаний NXP и STMicro, однако и здесь могут возникнуть сложности, не в последнюю очередь потому, что 28% акций STMicro находятся в руках правительств Франции и Италии. В 2017 году французская политическая оппозиция расстроила сделку между STMicro и компанией Infineon. Кроме того, у компании STMicro сейчас нет денег для приобретения NXP или Infineon. Рыночная капитализация NXP почти в 13 раз превышает прибыль STMicro до вычета налогов и процентов, что делает сделку просто невозможной.

Если европейские компании, специализирующиеся на производстве микросхем, не смогут преодолеть свои разногласия, похоже, что им придется действовать в одиночку, независимо от заявлений председателя КНР.