«Репортеры без границ» заявили о несвободе прессы в Никарагуа

Париж, , 07:26 — REGNUM Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявила о «постепенном исчезновении свободы прессы» в Никарагуа, передает немецкий канал N-TV 6 декабря.

Организация заявила, что осуждает произвольные аресты и насилие в отношении работников средств массовой информации Никарагуа и предупредила о грядущем уничтожении свободы прессы режимом президента Даниэля Ортеги.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля этого года в Никарагуа продолжались вооруженные столкновения между сторонниками правительства и оппозицией. К августу беспорядки прекратились, однако поддерживаемая США оппозиция не отказалась от требования отставки президента Ортеги.

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