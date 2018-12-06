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«Репортеры без границ» заявили о несвободе прессы в Никарагуа

Политика

Неправительственная организация выступила против режима президента Даниэля Ортеги

Париж, 6 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявила о «постепенном исчезновении свободы прессы» в Никарагуа, передает немецкий канал N-TV 6 декабря.

Организация заявила, что осуждает произвольные аресты и насилие в отношении работников средств массовой информации Никарагуа и предупредила о грядущем уничтожении свободы прессы режимом президента Даниэля Ортеги.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля этого года в Никарагуа продолжались вооруженные столкновения между сторонниками правительства и оппозицией. К августу беспорядки прекратились, однако поддерживаемая США оппозиция не отказалась от требования отставки президента Ортеги.

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