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Барзани провел встречу с представителем сирийских курдов

Политика

Стороны обсудили ситуацию в Сирийском Курдистане

Эрбиль, Ирак, 6 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с высокопоставленным членом Демократической партии Сирии Абдулрахманом Апо, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

Сирийский политический деятель недавно освободился из-под ареста Демократических сил Сирии, в связи с чем получил от Барзани сожаления. Стороны обсудили последние политические события в Сирийском Курдистане.

Напомним, курдский народ является крупнейшим из тех, кто не имеет собственного государства, он разделен между четырьмя странами: Сирия, Ирак, Иран, Турция. Наибольших успехов в национально-освободительном движении добились иракские курды, имеющие собственную автономию в рамках Ирака.

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