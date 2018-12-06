Четверг, 6 Декабря 2018 года
08:33:46 МСК

Эсминец США прошел вблизи российской базы в Приморье

Политика

Операция была проведена как «вызов чрезмерным морским претензиям России»

Владивосток, 6 декабря 2018, 07:17 — REGNUM  Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов McCampbell прошел вблизи залива Петра Великого в Японском море, где находится база Тихоокеанского флота РФ, передает CNN.

Отмечается, что операция была проведена в рамках правил свободного мореплавания в международных водах как «вызов чрезмерным морским претензиям России».

По словам пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, маневры американского военного корабля «не направлены против России и не связаны с инцидентом в Керченском проливе».

Читайте также: Россию пугают «последствиями» за задержание моряков ВМС Украины

Однако она отметила, что Соединенные Штаты будут осуществлять полеты и направлять корабли туда, где это позволено международным правом.

Напомним, ранее власти США призвали руководство России отпустить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива после того, как они совершили провокацию и нарушили границу РФ. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что если Москва не отпустит нарушивших границу моряков, ее якобы ждут «боль и последствия».

Читайте также: От слов к делу: Порошенко ждёт от Запада «конкретных действий» против РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить