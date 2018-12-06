Эсминец США прошел вблизи российской базы в Приморье

Владивосток, , 07:17 — REGNUM Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов McCampbell прошел вблизи залива Петра Великого в Японском море, где находится база Тихоокеанского флота РФ, передает CNN.

Отмечается, что операция была проведена в рамках правил свободного мореплавания в международных водах как «вызов чрезмерным морским претензиям России».

По словам пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, маневры американского военного корабля «не направлены против России и не связаны с инцидентом в Керченском проливе».

Читайте также: Россию пугают «последствиями» за задержание моряков ВМС Украины

Однако она отметила, что Соединенные Штаты будут осуществлять полеты и направлять корабли туда, где это позволено международным правом.

Напомним, ранее власти США призвали руководство России отпустить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива после того, как они совершили провокацию и нарушили границу РФ. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что если Москва не отпустит нарушивших границу моряков, ее якобы ждут «боль и последствия».

Читайте также: От слов к делу: Порошенко ждёт от Запада «конкретных действий» против РФ