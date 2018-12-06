Четверг, 6 Декабря 2018 года
08:34:10 МСК

Экс-премьер Башкирии Марданов приступил к своим новым обязанностям

Политика

С 5 декабря он возглавил Уральское главное управление Центрального банка России

Экс-премьер Башкирии Марданов приступил к своим новым обязанностям
Иллюстрация: Economy.bashkortostan.ru
Рустэм Марданов

Екатеринбург, 6 декабря 2018, 06:56 — REGNUM  Бывший глава правительства Башкирии Рустэм Марданов вышел на новую работу. 5 декабря стало первым днём его работы в должности начальника Уральского главного управления Центрального банка России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦБ России.

Ранее, с 30 июля 2014 по 15 февраля 2018 года, на этой должности была Ирина Петрова. А с 16 февраля по 4 декабря обязанности руководителя исполнял Евгений Барышников.

Уральское главное управление работает на территории регионов Уральского федерального округа, Башкирии, Пермского края и Оренбургской области. Главный офис находится в Екатеринбурге.

Отметим, ранее Рустэм Марданов возглавлял правительство Башкирии. Слухи о его скором уходе появились в СМИ с 29 ноября. А 3 декабря врио главы республики Радий Хабиров объявил о его отставке. В тот же день Марданов был награждён орденом Салавата Юлаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить