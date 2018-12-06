Кедми: Россия до сих пор не занимается всерьез решением проблемы Украины

Москва, , 05:42 — REGNUM Россия не занимается стратегическим решением проблемы Украины, но лишь тактически реагирует на те или иные её провокации, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Россия до сих пор не ставит серьезно вопрос, по крайней мере на общественном и международном уровне, решения проблемы Украины. Все эти попытки заниматься тем инцидентом, другим инцидентом, рыбаками, катерами, даже Донецкой и Луганской областью — это не решение проблемы. Решение проблемы Россия переговорами с Западом не получит, потому что они заинтересованы именно в этой проблеме и ее использовании против России», — заявил Кедми.

Как заявлял ранее Кедми, обращение президента России Владимира Путина к президенту Украины Порошенко по имени-отчеству говорит о том, что Россия по-прежнему рассматривает Украину и курирующий и использующий ее Запад как партнера по переговорам.

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