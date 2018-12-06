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Российский «Аллигатор» сравнили с американским «Апачем»

Политика

Американские эксперты назвали ряд показателей, по которым Ка-52 «Аллигатор» лучше американского АН-64 «Апач»

Вашингтон, 6 декабря 2018, 05:24 — REGNUM  Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» по нескольким показателем лучше американского АН-64 «Апач», сообщают аналитики Business Insider.

Уточняется, что у «Аллигатора» в два раза больше максимальная дальность полета, а также у него выше максимальная скорость. К тому же у «Аллигатора» лучше маневренность и огневая мощь.

При этом у «Апача» выше показатель по максимальной высоте полета. И еще «Апач» способен получать данные с БПЛА и частично управлять ими.

Отмечается, что как российская, так и американская машины обладают разнообразным вооружением. И всё-таки лучшим эксперты признали «Апач».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что российский ВПК собирается модернизировать «Аллигатор», опираясь на опыт кампании в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолет Ка-52 станет более эффективным, но что с его вооружением?

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Военно-воздушные силы
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