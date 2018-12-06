Четверг, 6 Декабря 2018 года
05:25:15 МСК

Момент падения ступени Falcon 9 в океан попал на видео

Политика

Первая ступень Falcon 9 упала в Атлантический океан

Вашингтон, 6 декабря 2018, 04:50 — REGNUM  Кадры падения первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в Атлантический океан выложил в интернет основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Двигатели стабилизировали вращение ракеты как раз вовремя, поэтому она не получила повреждений при посадке на воду!» — сказано в Twitter Маска.

https://twitter.com/elonmusk/status/1070399755526656000

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск 5 декабпя распространил информацию о том, что при попытке посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу произошел отказ одного из элементов. В итоге первая ступень упала в океан.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить