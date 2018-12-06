Момент падения ступени Falcon 9 в океан попал на видео

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Кадры падения первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в Атлантический океан выложил в интернет основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Двигатели стабилизировали вращение ракеты как раз вовремя, поэтому она не получила повреждений при посадке на воду!» — сказано в Twitter Маска.

https://twitter.com/elonmusk/status/1070399755526656000

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск 5 декабпя распространил информацию о том, что при попытке посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу произошел отказ одного из элементов. В итоге первая ступень упала в океан.

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