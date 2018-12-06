США смогут взимать пошлины у мигрантов, ищущих убежища

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о введении пошлин для иммигрантов, желающих получить убежище на территории страны, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что пошлина будет взиматься при подаче заявления на предоставления убежища на территории США. Портал называет вероятный размер пошлины на уровне 50 долларов США. Отмечается, что в настоящее время подача заявления осуществляется на безвозмездной основе.

По данным портала, в настоящее время у Службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов находится около 300 тысяч ходатайств на предоставление убежища. В прошлом году было подано более 100 тысяч таких заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря конгрессмен от Демпартии США Стени Хойер высказался в пользу финансирования безопасности границы Соединенных Штатов и изменения миграционной политики администрации Трампа. Хойер подчеркнул, что выступает против строительства стены на границе с Мексикой.

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