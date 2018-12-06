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Генассамблея ООН выступила за российскую инициативу по кибербезопасности

Политика

Американцы голосовали «против»

Нью-Йорк, США, 6 декабря 2018, 04:35 — REGNUM  Российская резолюция о создании рабочей группы по кибербезопасности поддержана Генассамблеей ООН.

«За» отдали голоса 119 участников, «против» — 46 (в том числе США, Великобритания, Грузия и Украина), воздержались 14.

Напомним, резолюция, предложенная Россией, направлена на создание с 2019 года рабочей группы открытого состава для выработки правил и принципов ответственного поведения государств в информационно-коммуникационном пространстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции РФ против киберпреступности

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Кибербезопасность и киберпреступность
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