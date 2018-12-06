В Генштабе ВС России рассказали о работе над ракетным комплексом «Кинжал»

Москва, , 04:19 — REGNUM Российский оборонно-промышленный комплекс работает над совершенствованием боевого применения высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», сообщил на брифинге начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Совершенствуется боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», — заявил Герасимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что в составе российских ВКС создана 21-я смешанная авиационная дивизия, в арсенал которой входят комплексы «Кинжал».

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