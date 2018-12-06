Власти США могут выдвинуть обвинения против возлюбленного Бутиной

Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Американскому возлюбленному гражданки России Марии Бутиной Полу Эриксону могут предъявить те же обвинения, что и самой Бутиной, сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.

Портал сообщает, что члену республиканкой партии Полу Эриксону, которого называют бойфрендом Марии Бутиной, могут быть предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации.

Кроме того, учитывая партийную принадлежность Эриксона, ему могут предъявить обвинения в участии в заговоре. По данным портала, письмо было отправлено адвокату Эриксона еще в сентябре, однако никаких конкретных обвинений в нем не перечислялось.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована летом 2018 года в США по обвинениям в попытках внедриться в американские организации, чтобы влиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов. В настоящее время Бутина содержится в американской тюрьме в ожидании суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы, ужесточившей условия содержания Марии Бутиной. По мнению российского МИД, американские власти пытаются оказать давление на гражданку России по сфабрикованным обвинениям.

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