Ули Маурер утвержден президентом Швейцарии на 2019 год

Берн, , 03:47 — REGNUM Парламент Швейцарии избрал двух новых министров, а также утвердил Ули Маурера на должность президента страны на 2019 год, сообщается на официальном сайте парламента.

Решение депутаты приняли на совместном заседании двух палат федерального собрания Швейцарии. На должность президента парламентарии утвердили Ули Маурера, который является руководителем швейцарского минфина. Он сменит на посту действующего президента страны 1 января 2019 года.

Также были избраны двое новых министров, так как действующие министр по защите окружающей среды и министр экономики заявили о своей отставке с 31 декабря нынешнего года.

По итогам голосования должности получили две женщины: Виола Амерд займет должность министра по защите окружающей среды, а Карин Келлер-Суттер станет министром экономики Швейцарии.