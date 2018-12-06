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ОЗХО не нашла следов производства химоружия на опечатанных объектах в Сирии

Политика

Это показал третий раунд инспекций пяти подземных сооружений в Сирии

Гаага, Нидерланды, 6 декабря 2018, 03:28 — REGNUM  Очередная инспекция ОЗХО в Сирии показала, что химическое оружие сейчас не производится на когда-то задействованных для этого объектах, сообщается в отчете организации.

Третий раунд инспекции проводился в Сирии 12 — 15 ноября 2018 года. Пробы брали на территории пяти подземных сооружений, ранее являвшихся объектами по производству химоружия.

Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что здесь нет «несанкционированного посягательства на внутренние и внешние бетонные заглушки, установленные для недопущения доступа на объекты».

Напомним, Сирия является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия. Между тем прозападная организация «Белые каски» организовала провокации в Сирии, чтобы сирийские власти были наказаны за «применение химоружия».

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Война в Сирии
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