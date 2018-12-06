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Путин: Не хочу принимать участие в избирательной кампании Порошенко

Политика

«Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду»

Путин: Не хочу принимать участие в избирательной кампании Порошенко
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 6 декабря 2018, 02:42 — REGNUM  Отказ, который получил украинский президент Петр Порошенко по поводу переговоров по телефону с главой РФ Владимиром Путиным, связан с тем, что российский президент не хочет участвовать в избирательной компании действующего украинского лидера. Об этом Путин сообщил журналистам 5 декабря.

Российский президент пояснил, что он «не просто уклоняется от переговоров» с Порошенко.

«Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — заявил Путин.

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Напомним, Порошенко не мог и не может дозвониться до Путина. По его словам, он пытался сделать это 25 ноября, то есть после провокации в Керченском проливе.

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Внешняя политика России
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