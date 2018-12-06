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Мадуро заявил о новых соглашениях с Россией

Политика

Соглашения будут подписаны в скором времени

Москва, 6 декабря 2018, 02:39 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал подписание новых соглашений республики с Россией. Об этом Мадуро сообщил в своем видеоролике, который опубликовал на странице в Twitter.

Он подчеркнул, что его встреча в Москве с российским президентом Владимиром Путиным была крайне продуктивной. По его словам, между Венесуэлой и Россией будут подписаны взаимовыгодные соглашения в финансовой, нефтяной, торговой сфере, а также договоры на поставку вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент России Владимир Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе переговоров Путин заявил о поддержке венесуэльского лидера в деле достижения мира в республике.

Он подчеркнул, что любые попытки террористическим путем сменить власть в Боливарианской республике Россия считает неприемлемыми.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Попытки сменить власть в Венесуэле силовым путем неприемлемы

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Политическая жизнь Венесуэлы
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