В США вернулся посол Саудовской Аравии

Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Впервые после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман приехал в Вашингтон, передает NBC News.

Халид бен Сальман, брат наследного принца Саудовской Аравии, приехал в США для участия в церемонии прощания с 43-м президентом США Джорджем Бушем — старшим.

Напомним, Халид бен Сальман покинул США сразу после известий об исчезновении Хашогги в Стамбуле (Турция) 2 октября. 5 декабря он сделал заявление по поводу переговоров по ситуации в Йемене.

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