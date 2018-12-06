Четверг, 6 Декабря 2018 года
03:39:13 МСК

В США вернулся посол Саудовской Аравии

Политика

Брат наследного принца Мухаммеда впервые появился в США после убийства Хашогги

Вашингтон, 6 декабря 2018, 02:29 — REGNUM  Впервые после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман приехал в Вашингтон, передает NBC News.

Халид бен Сальман, брат наследного принца Саудовской Аравии, приехал в США для участия в церемонии прощания с 43-м президентом США Джорджем Бушем — старшим.

Напомним, Халид бен Сальман покинул США сразу после известий об исчезновении Хашогги в Стамбуле (Турция) 2 октября. 5 декабря он сделал заявление по поводу переговоров по ситуации в Йемене.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Саудовской Аравии в США: мы принудили хуситов к переговорам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить