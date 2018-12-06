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Почему не в ДНР: Прилепин не хочет воевать «за интересы большого бизнеса»

Политика

«Я перестал быть военным»

Москва, 6 декабря 2018, 01:39 — REGNUM  Причина отказа от участия в войне в Донбассе российского писателя Захара Прилепина в том, что он больше не хочет воевать за интересы большого бизнеса, рассказал он в интервью словенскому телеканалу RTV 4.

Писатель пояснил, что он воевал в Донбассе, когда «чувствовал, что там весна». Теперь же он больше не военный, а гражданский человек. По его словам, он «сопереживает народу Донбасса», помогает, остается куратором батальона, но больше не хочет «воевать за интересы большого бизнеса».

«Я не хочу воевать за капитализм», — заявил Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в СМИ появились данные о разоружении батальона Прилепина. Писатель опроверг эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин ответил на слухи о разоружении своего батальона в ДНР

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Война в Донбассе
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