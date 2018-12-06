Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом

Москва, , 01:01 — REGNUM Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.

«Заявление господина [госсекратаря США Майка] Помпео несколько запоздало, — сказал Путин. — Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать».

Глава государства обратил внимание, что Вашингтон, как всегда, ничем не подкрепляет свои обвинения в мнимом нарушении Москвой РСМД. США, отметил президент, давно решили выйти из договора, но официально объявили о выходе лишь сейчас.

«Они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже — разработка этих ракет», — сказал Путин.

Напомним, 4 декабря Помпео «дал России 60 дней» на возвращение к соблюдению РСМД. В противном случае Вашингтон собирается изготавливать, испытывать и размещать ракеты, подпадающие под действие договора. 5 декабря Путин лично прокомментировал этот демарш Помпео.

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