Москва анонсировала принятие Ереваном и Баку заявления по Карабаху

Москва, , 00:33 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана планируют согласовать заявление по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом в ходе традиционного брифинга 5 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Накануне открытия СМИД ОБСЕ в Милане, запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция; от России — Посол по особым поручениям Игорь Попов). Соответствующий анонс был сделан сторонами 3 декабря. Планируется согласование заявления по нагорно-карабахскому урегулированию», — сказала Захарова.

По её словам, рассматриваются два варианта принятия документа: только сопредседателями или с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана (формат 3+2).

«Я думаю, что по итогам вас проинформируют достаточно подробно», — добавила Захарова.