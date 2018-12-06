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Москва анонсировала принятие Ереваном и Баку заявления по Карабаху

Политика

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, рассматриваются два варианта принятия документа: только сопредседателями или с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана (формат 3+2)

Москва анонсировала принятие Ереваном и Баку заявления по Карабаху
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Москва, 6 декабря 2018, 00:33 — REGNUM  Министры иностранных дел Армении и Азербайджана планируют согласовать заявление по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом в ходе традиционного брифинга 5 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Накануне открытия СМИД ОБСЕ в Милане, запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция; от России — Посол по особым поручениям Игорь Попов). Соответствующий анонс был сделан сторонами 3 декабря. Планируется согласование заявления по нагорно-карабахскому урегулированию», — сказала Захарова.

По её словам, рассматриваются два варианта принятия документа: только сопредседателями или с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана (формат 3+2).

«Я думаю, что по итогам вас проинформируют достаточно подробно», — добавила Захарова.

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Нагорно-карабахский конфликт
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