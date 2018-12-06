Продолжается спор Москвы и Еревана о том, кто отложил саммит ОДКБ

Москва, , 00:14 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова пресс-секретаря премьер-министра Армении Армана Егояна о том, что Армения не обращалась ни к кому с просьбой отложить обсуждение вопроса выбора Генерального секретаря ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Егоян таким образом прокомментировал слова помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил журналистам, что саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

«Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию», — сказала Захарова на просьбу портала tert.am прокомментировать заявлениe Егояна.

5 декабря к теме обратился также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который сказал, что Армения не обращалась ни к кому с просьбой или предложением отложить обсуждение вопроса выбора Генерального секретаря ОДКБ, и, как минимум, такое заявление российской стороны странное. Он отметил, что Армения последовательно продолжает вести переговоры вокруг своего кандидата. Никол Пашинян также подчеркнул, что не будет говорить с Владимиром Путиным о заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, поскольку есть гораздо важные вопросы для обсуждения.

«Вопрос Генерального секретаря ОДКБ — не самый важный вопрос, даже второстепенный, мы обсуждаем более серьезные вопросы на встречах, в частности, вопрос выполнения обязательств государств-членов ОДКБ перед другими государствами-членами ОДКБ», — сказал Пашинян.

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