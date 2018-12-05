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Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийскому городу Хаджин

Политика

Пятеро мирных жителей погибли от воздушной атаки, совершенной для «поддержки» «Сирийских демократических сил» (SDF)

Хаджин, Сирия, 5 декабря 2018, 23:55 — REGNUM  Авиация коалиции США нанесли воздушные удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 5 декабря сирийское информагентство САНА.

В результате авиаудара погибли пять человек, количество раненых уточняется до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация США и их сателлитов регулярно наносит удары по городу Хаджин и прилегающим населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор, поддерживая безуспешные многомесячные попытки отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) выбить оттуда боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят военные операции на территории Сирии без согласия властей этой страны и без мандата ООН.

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Участие США в войне в Сирии
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