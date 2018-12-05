Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийскому городу Хаджин

Хаджин, Сирия, , 23:55 — REGNUM Авиация коалиции США нанесли воздушные удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 5 декабря сирийское информагентство САНА.

В результате авиаудара погибли пять человек, количество раненых уточняется до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация США и их сателлитов регулярно наносит удары по городу Хаджин и прилегающим населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор, поддерживая безуспешные многомесячные попытки отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) выбить оттуда боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят военные операции на территории Сирии без согласия властей этой страны и без мандата ООН.

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