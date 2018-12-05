Минобороны: В Идлибской зоне деэскалации погиб сирийский военный

Идлиб, Сирия, , 22:51 — REGNUM В результате обстрела, устроенного боевиками из Идлибской зоны деэскалации, погиб один сирийский военный, сообщил 5 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По информации российского Центра, за истекшие сутки зафиксирован один обстрел населенного пункта в провинции Алеппо, жертвой которого стал военнослужащий сирийской правительственной армии.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», — сказал Сергей Соломатин.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны Идлиб от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего план демилитаризации территории, удерживаемой незаконными вооруженными формированиями.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Турции спасены более 50 нелегальных мигрантов