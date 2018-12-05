Четверг, 6 Декабря 2018 года
00:00:46 МСК

Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном

Политика

Встреча была частной

Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Франсуа Фийон

Москва, 5 декабря 2018, 22:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции и бывшим кандидатом на пост президента Пятой республики Франсуа Фийоном. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения. Прошедшая в Москве встреча носила частный характер.

Напомним, что Фийон в период с 2007 по 2012 год был главой французского правительства. На выборах президента Франции 2017 года Фийон выдвинул свою кандидатуру от партии «Республиканцы».

В начале кампании Фийон являлся безусловным фаворитом, однако затем против Фийона с подачи действующего тогда непопулярного президента Франции Франсуа Олланда была развернута настоящая травля. Фийону вменяли в вину то, что он якобы фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу в качестве своего помощника, когда был депутатом парламента. Так это было на самом деле или нет, уже никого не интересует, но Фийон в первом туре получил гораздо меньше голосов, чем рассчитывал в начале кампании, и не смог пройти во второй тур.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить