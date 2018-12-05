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Украина предлагает обменять 89 граждан России на 42 украинца

Политика

Киев предложил Москве обменяться заключёнными до конца декабря

Украина предлагает обменять 89 граждан России на 42 украинца
U.S. Army Europe
ВСУ

Киев, 5 декабря 2018, 22:29 — REGNUM  Киев предлагает Москве обменять 89 граждан России, находящихся в заключении на Украине, на 42 украинских гражданина. Об этом 5 декабря заявил представитель Украины по вопросам безопасности в трёхсторонней контактной группе Евгений Марчук по итогам заседания группы в Минске.

«Мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал Марчук в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, первоначальное предложение Киева заключается в обмене по формуле «23 на 23», а в случае согласия российской стороны Украина готова обменять ещё 66 российских граждан на 19 украинцев.

Марчук отметил, что несколько дней назад украинская сторона внесла эти предложения «письменно в виде формализованного документа».

«Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», — сказал он.

Напомним, накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов предложить Москве в обмен на украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, список из «более чем 300 лиц, осуждённых за антигосударственную деятельность».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле заявили о готовности России обсуждать обмен украинских моряков

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