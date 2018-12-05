Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена готовы к переговорам

Стокгольм, , 21:55 — REGNUM Делегация Верховного политического совета Йемена (правительство хуситов) и «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией прибыли в Швецию на мирные переговоры под эгидой ООН, 5 декабря передает агентство Reuters.

Переговоры должны стартовать в четверг 6 декабря. Делегации находятся в разных зданиях отреставрированного замка в пригороде Стокгольма и не контактируют друг с другом.

Пока неизвестно, состоятся ли прямые переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» — вероятнее всего, какое-то время переговоры будут вестись через посредников в лице спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Гриффитса и других дипломатов.

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