Среда, 5 Декабря 2018 года
22:17:56 МСК

Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена готовы к переговорам

Политика

Переговоры должны стартовать в четверг 6 декабря

Стокгольм, 5 декабря 2018, 21:55 — REGNUM  Делегация Верховного политического совета Йемена (правительство хуситов) и «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией прибыли в Швецию на мирные переговоры под эгидой ООН, 5 декабря передает агентство Reuters.

Переговоры должны стартовать в четверг 6 декабря. Делегации находятся в разных зданиях отреставрированного замка в пригороде Стокгольма и не контактируют друг с другом.

Пока неизвестно, состоятся ли прямые переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» — вероятнее всего, какое-то время переговоры будут вестись через посредников в лице спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Гриффитса и других дипломатов.

Читайте также: Глава МИД Швеции: Хуситы прибыли в Стокгольм на переговоры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить