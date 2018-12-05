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Пушков: Порошенко не дозвонится Путину как минимум до выборов на Украине

Политика

Владимир Путин объяснил отказ от контактов с Петром Порошенко нежеланием участвовать в его избирательной кампании

Пушков: Порошенко не дозвонится Путину как минимум до выборов на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Москва, 5 декабря 2018, 21:00 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах его отказа от контактов с президентом Украины Петром Порошенко.

«Слова Путина, что он не общается с Порошенко, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и «нехитрых комбинациях», означают, что как минимум до выборов контактов между ними не будет», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, Порошенко «своими маневрами давно этого добивался». «Добился. Так что нечего жаловаться», — отметил Пушков.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что после инцидента в Керченском проливе пытался дозвониться до российского лидера и предлагал другие форматы переговоров, однако во всех случаях не получил ответа.

Сегодня Владимир Путин пояснил, что не отказывается от контактов с Петром Порошенко как таковых, но не желает «принимать участие в его избирательной кампании». По его словам, украинский лидер путём «нехитрых комбинаций» создаёт кризисные и провокационные ситуации, ответственность за которые возлагается на Россию, а затем «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

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