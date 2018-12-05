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Начальник екатеринбургской таможни уволен после проверки

Политика

﻿Причины пока не названы

Екатеринбург, 5 декабря 2018, 20:56 — REGNUM  В Екатеринбурге уволен начальник местной таможни Алексей Яговитин. Приказ об этом подписал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, пишут местные СМИ.

Информацию об увольнении журналистам подтвердили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Конкретной причины не назвали. Известно лишь, что увольнение произошло после проверки.

Кто займёт кресло главы Екатеринбургской таможни, пока неизвестно.

Алексей Яговитин возглавлял таможню с мая 2017 года. Перед этим он был заместителем начальника Уральского таможенного управления. Как пишет «Коммерсантъ», Яговитин имеет медали «За усердие», «За службу в таможенных органах», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

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