Начальник екатеринбургской таможни уволен после проверки

Екатеринбург, , 20:56 — REGNUM В Екатеринбурге уволен начальник местной таможни Алексей Яговитин. Приказ об этом подписал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, пишут местные СМИ.

Информацию об увольнении журналистам подтвердили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Конкретной причины не назвали. Известно лишь, что увольнение произошло после проверки.

Кто займёт кресло главы Екатеринбургской таможни, пока неизвестно.

Алексей Яговитин возглавлял таможню с мая 2017 года. Перед этим он был заместителем начальника Уральского таможенного управления. Как пишет «Коммерсантъ», Яговитин имеет медали «За усердие», «За службу в таможенных органах», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудный знак «Отличник таможенной службы».