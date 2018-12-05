Среда, 5 Декабря 2018 года
22:19:28 МСК

Египетский суд вынес очередной приговор главе «Братьев-мусульман»*

Политика

* «Братья-мусульмане» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Египетский суд вынес очередной приговор главе «Братьев-мусульман»*
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Каир, 5 декабря 2018, 21:35 — REGNUM  Уголовный суд Каира приговорил к пожизненному тюремному заключению главу исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Бади, 5 декабря передает агентство Associated Press.

Бади, а также ещё пятеро других высокопоставленных участников группировки, были признаны виновными в предоставлении оружия, боеприпасов и взрывных устройств для осуществления терактов.

Глава исламистской группировки Мухаммед Бади уже отбывает пожизненное заключение — он был арестован в августе 2013 года и приговорен к смертной казни в 2014 году, позднее приговор был смягчен.

Читайте также: Суд Египта вынес приговор трем сотням исламистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить