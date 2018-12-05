Босния представит «программу реформ» для членства в НАТО

Брюссель, , 21:06 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов рассмотреть «программу реформ» правительства Боснии для потенциального членства балканской страны в военном блоке, 5 декабря передает агентство Associated Press.

«Мы готовы рассмотреть представление первой ежегодной национальной программы страны, в том числе практические меры — политическую, экономическую и оборонную реформы — которые помогут подготовить страну к членству (в альянсе)», — заявил Столтенберг.

Предложение о представлении «программы реформ» для Боснии и Герцеговины было озвучено ранее на саммите стран НАТО в Брюсселе.

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