Среда, 5 Декабря 2018 года
22:17:11 МСК

Босния представит «программу реформ» для членства в НАТО

Политика

Страна должна провести «политическую, экономическую и оборонную реформы»

Босния представит «программу реформ» для членства в НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Брюссель, 5 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов рассмотреть «программу реформ» правительства Боснии для потенциального членства балканской страны в военном блоке, 5 декабря передает агентство Associated Press.

«Мы готовы рассмотреть представление первой ежегодной национальной программы страны, в том числе практические меры — политическую, экономическую и оборонную реформы — которые помогут подготовить страну к членству (в альянсе)», — заявил Столтенберг.

Предложение о представлении «программы реформ» для Боснии и Герцеговины было озвучено ранее на саммите стран НАТО в Брюсселе.

Читайте также: Госдеп США: «Северная Македония» вступит в НАТО в 2020 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить