Украинский суд отказался ждать выздоровления Януковича

Киев, , 20:57 — REGNUM Суд продолжит рассматривать дело бывшего президента Украины Виктора Януковича, не заслушав его последнего слова, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 5 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Судьи отклонили ходатайство адвокатов Януковича о перерыве в рассмотрении дела:

«Медицинские справки, предоставенные суду, не содержат данных о том, что Виктор Янукович не может выступать в суде (в частности, в справках не сказано о том, что у него травмирована голова или травмированы органы речи). Поэтому суд не видит оснований для дальнейших перерывов в данном судебном заседании», — рассказала Сарган.

Она отметила, что выступление бывшего президента Украины переносилось трижды — на 12 октября, 23 октября и 19 ноября. Но каждый раз Янукович не выходил на связь.

Напомним, в средине ноября 2018 года экс-президент Украины Виктор Янукович получил травму колена и позвоночника во время игры в теннис и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Как позже стало известно, политика перевезли для лечения в Израиль.

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