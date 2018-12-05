Первый форум глав регионов стран ШОС собрал более 100 делегатов

Челябинск, , 20:02 — REGNUM В Челябинске 5 декабря открылся первый форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества. Он собрал более 100 делегатов из 20 регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме регионов Российской Федерации на форум прибыли гости из Казахстана, Китая, Пакистана, Индии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Возглавил встречу губернатор Борис Дубровский, а темой дискуссии стало межрегиональное сотрудничество.

Спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что этот форум — начало нового механизма взаимодействия регионов тех стран, которые входят в ШОС. А заместитель генерального секретаря ШОС Азиз Носиров отметил, что такой формат встреч глав будет важной площадкой «для выражения инноваций» и поможет в совместных проектах в научной, культурной и других сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея проведения таких форумов была представлена в Астане на заседании Совета глав государств — участников ШОС летом 2017 года. А летом 2020 года Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.

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