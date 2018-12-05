Путин: Попытки сменить власть в Венесуэле силовым путем неприемлемы

Ново-Огарево, Московская область, , 20:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро осудил террористические попытки смены власти в Венесуэле. Переговоры лидеров двух стран проходят в подмосковной резиденции президента России в Ново-Огарёво.

В начале встречи Путин заявил, что полностью поддерживает политику Николаса Мадуро по достижению взаимопонимания и мира в республике. Любые попытки террористическим путем сменить власть в Венесуэле Россия считает неприемлемыми.

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — сказал президент России.

В свою очередь, Мадуро заявил, что Венесуэла и вся Южная Америка подвергались различного рода угрозам и нападкам.

«Мы были объектом самого различного рода угроз, агрессии, но в ходе этого процесса мы учились. К нашему региону всегда относились таким образом на протяжении последних ста лет и более», — сказал Мадуро.

Однако он считает, что венесуэльским властям удалось найти основу, которая позволяет стране выжить и запустить комплексную экономическую программу.

«Я знаю, что все, что будет дальше, будет к лучшему», — подчеркнул Мадуро.