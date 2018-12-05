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В МИД Украины заявили о нецелесообразности договора о дружбе с Россией

Политика

Ранее украинский президент Пётр Попрошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия этого договора

Киев, 5 декабря 2018, 19:53 — REGNUM  Продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией Украине нецелесообразно, заявил 5 декабря замглавы украинского МИД Василий Боднар в парламенте страны.

«Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным», — сказал Василий Боднар в комитете Верховной рады Украины по иностранным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был внесен в Раду 3 декабря президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, депутаты Верховной рады будут голосовать за президентский законопроект о разрыве «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» 6 декабря.

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