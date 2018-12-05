Депутаты Екатеринбурга предварительно одобрили повышение зарплаты мэра

Екатеринбург, , 19:34 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы предварительно одобрили проект решения «Об утверждении Положения «Об оплате труда высшего должностного лица муниципального образования «город Екатеринбург» — Главы Екатеринбурга». Вопрос обсуждался 5 декабря на заседании думской комиссии по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С докладом выступила вице-мэр Марина Андрусь. В итоге члены комиссии постановили вынести проект решения на ближайшее заседание гордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в силу новые правила определения зарплаты градоначальника могут вступить уже с 1 января. Только оклад и ежемесячное денежное поощрение вместе составят 261 182,4 рубля. В дополнение к окладу он сможет получать 3,8 оклада в виде ежемесячного денежного поощрения. Плюс к этому ему полагается процентная надбавка к окладу за работу со сведениями, отнесёнными к государственной тайне.

Марина Андрусь представила и ещё один скандальный проект. Речь идёт об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, а также служащих органов местного самоуправления и сотрудников муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления Екатеринбурга. По её словам, это не является общим повышением зарплат. Система окладов остаётся неизменной, поменяется лишь мотивировочная часть «за достижение целевых показателей».

Ещё один проект решения представил председатель комиссии Алексей Вихарев. Документом планируется изменить решение думы от 24 января 2006 года, в котором регламентируется оплата труда помощников депутатов.

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