Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

Киев, , 19:06 — REGNUM Действие военного положение, которое было объявлено в ряде областей Украины, может быть прекращено досрочно. Об этом заявил на пресс-конференции 5 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет», — сказал Гройсман, не исключив при этом и досрочного прекращении военного положения в случае, «если ситуация нормализуется».

Отметим, что накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что назначенные 31 марта 2019 года президентские выборы могут не состояться в случае «открытой вооружённой наземной агрессии страны-агрессора».

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила указ Порошенко о введении военного положения сроком на 30 дней на территории Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также в Азово-Керченской акватории.

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