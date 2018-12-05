Среда, 5 Декабря 2018 года
19:19:03 МСК

МИД: Россия отреагирует на высылку дипломата из Словакии

Политика

Российский дипломат в Словакии был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже

Москва, 5 декабря 2018, 18:41 — REGNUM  Москва ответит на высылку российского дипломата из Словакии. Об этом заявили 5 декабря в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — приводит ТАСС комментарий внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский дипломат из аппарата военного атташе был объявлен персоной нон грата и выслан из-за подозрений в шпионаже против Братиславы и НАТО.

По его словам, инцидент произошёл ещё 22 ноября. Решение о высылке дипломата было принято «на основе информации, полученной от военной разведки», пояснил Пеллегрини.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипмиссия РФ в Словакии изучает информацию о высылке дипломата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатические скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить