МИД: Россия отреагирует на высылку дипломата из Словакии

Москва, , 18:41 — REGNUM Москва ответит на высылку российского дипломата из Словакии. Об этом заявили 5 декабря в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — приводит ТАСС комментарий внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский дипломат из аппарата военного атташе был объявлен персоной нон грата и выслан из-за подозрений в шпионаже против Братиславы и НАТО.

По его словам, инцидент произошёл ещё 22 ноября. Решение о высылке дипломата было принято «на основе информации, полученной от военной разведки», пояснил Пеллегрини.

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